«Ну просто цветочная богиня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала в одежде из роз

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-25T16:05:20+03:00

И посоветовала поклонникам, пересмотреть вещи в шкафу и чувства

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«Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонниками в одежде из роз. Такой - по-настоящему весенний и чувственный снимок, она опубликовала в своем Инстаграм.

- Весна - время пересмотреть свой плейлист, вещи в шкафу и чувства, - подписала кадр Татьяна.

А поклонники не скупились на комплименты: «Какая фотка суперская!», «Потрясающее фото просто!», «Какое атмосферное фото», «Такая идея для фотографии крутая» и «Какая милая и романтичная фотография».

kottova Весна - время пересмотреть свой плейлист, вещи в шкафу и чувства...

- Ну просто цветочная богиня! - высказался после увиденного один из поклонников.

В общей сложности, фото Татьяны собрало больше 23 тысяч лайков. Надо сказать, что с каждым днем популярность певицы из Ростовской области только растет. Ее карьера пошла в гору после того, как она выиграла конкурс "Мисс Россия", потом пела в группе "ВИА Гра", а дальше - пустилась в сольное плаванье.

ИСТОЧНИК KP.RU