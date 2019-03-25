2019-03-25T16:27:52+03:00
Общество

«Собака похожа на маму»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото с гламурным псом

Ее подписчицы признались, что дети им также часто делают странные комплименты
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Ее подписчицы признались, что дети им также часто делают странные комплименты. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Ее подписчицы признались, что дети им также часто делают странные комплименты. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
Изменить размер текста:

«Миссис Россия» Полина Диброва развеселила поклонников постом, который опубликовала в своем Инстаграм. На нем красавица сделал селфи с фигуркой собаки.

- Сын вчера сказал, что собака похожа на маму, - начала свой пост Полина. - Сигарету с педагогической точки зрения убирала, вставила специально для завершения образа и реального несоответствия.

А после выдвинула свою точку зрения: «Наверное, просто с детской точки зрения она красивая и нарядная... Как мама».

polinadibrovapolinadibrova
Согласна тонуть только в цветах
8070 отметок «Нравится»24 комментариевInstagram

Поклонники также восприняли с юмором такое сравнение:

- Глаза с ресничками все же похожи! - написала одна из поклонниц красавицы.

- Мои дети мне тоже странные комплименты делают, - поддержала ее другая.

А был и такой комментарий: «Полина, вы очень красивая и такая нежная, я теперь понимаю почему Дмитрий вас выбрал в жены. Вы несмотря на то, что являетесь медийной личностью, не переделанная. Это сейчас просто бич какой-то: все похожи друг на друга, а вы - милашка и мальчишки у вас замечательные».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Коммунальный беспредел»: В Ростове-на-Дону неизвестные срубили здоровое дерево
«Это фото — лучшее, что я видел за последние несколько лет»: Поклонники оценили семейный снимок Виктории Лопыревой
«Говорящий попугай и гардеробная»: Третья жена Тарасова рассказала, о чем мечтала в детстве
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном топе сразила поклонников
В Новочеркасске накрыли цех, где разливали "левый" алкоголь
«Вот это растяжка!»: «Русская русалка» Влада Чигирева продемонстрировала идеальный шпагат
Назначена или нет: Светлану Камбулову якобы повысили до заместителя градоначальника Ростова-на-Дону
«Ну просто цветочная богиня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала в одежде из роз
Шамайка, тарань, судак: новые штрафы за вылов в Ростовской области
«Ловите, мужики, скорей»: Фото похудевшей пловчихи Юлии Ефимовой в купальнике набирает тысячи лайков
В Ростове-на-Дону обсудили перспективы развития молодежного самоуправления
В Ростове-на-Дону после субботника вывезли больше 660 тонн мусора
Отключение света в Ростове-на-Дону 26 марта 2019: где и когда
Погода на неделю 25-31 марта 2019 в Ростове-на-Дону: минусовые температуры, сильный ветер и снег с дождем
В Ростове-на-Дону таксист помог пассажиру донести вещи, а потом обокрал
В Таганроге будут судить мужчину, который зарезал двух пенсионерок
В Суворовском на перекрестке иномарка снесла дорожный знак, столкнувшись с другой машиной
В Батайске женщина со стаффордом бросилась защищать попавшего в аварию водителя от сотрудников полиции
Министр строительства России посетил жилой комплекс группы компаний «ЮгСтройИнвест»
На Дону проверяют больницу из-за выброшенных на свалку документов пациентов
30 марта у жителей Ростова-на-Дону будут принимать опасные отходы: лампы, батарейки, термометры
В поселке Глубокий построят новое здание школы
В Ростове-на-Дону более пяти тысяч жителей приняли участие в субботнике
"Дикий ангел" Наталия Орейро прилетела в Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону грабитель избил продавца из-за сотового телефона
Чиновники провели рейд: в Ростове-на-Дону оштрафовали 15 водителей, которые парковали машины на тротуаре