«Собака похожа на маму»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото с гламурным псом
«Миссис Россия» Полина Диброва развеселила поклонников постом, который опубликовала в своем Инстаграм. На нем красавица сделал селфи с фигуркой собаки.
- Сын вчера сказал, что собака похожа на маму, - начала свой пост Полина. - Сигарету с педагогической точки зрения убирала, вставила специально для завершения образа и реального несоответствия.
А после выдвинула свою точку зрения: «Наверное, просто с детской точки зрения она красивая и нарядная... Как мама».
Поклонники также восприняли с юмором такое сравнение:
- Глаза с ресничками все же похожи! - написала одна из поклонниц красавицы.
- Мои дети мне тоже странные комплименты делают, - поддержала ее другая.
А был и такой комментарий: «Полина, вы очень красивая и такая нежная, я теперь понимаю почему Дмитрий вас выбрал в жены. Вы несмотря на то, что являетесь медийной личностью, не переделанная. Это сейчас просто бич какой-то: все похожи друг на друга, а вы - милашка и мальчишки у вас замечательные».
ИСТОЧНИК KP.RU