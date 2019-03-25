«Собака похожа на маму»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото с гламурным псом

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-25T16:27:52+03:00

Ее подписчицы признались, что дети им также часто делают странные комплименты. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

Ее подписчицы признались, что дети им также часто делают странные комплименты

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«Миссис Россия» Полина Диброва развеселила поклонников постом, который опубликовала в своем Инстаграм. На нем красавица сделал селфи с фигуркой собаки.

- Сын вчера сказал, что собака похожа на маму, - начала свой пост Полина. - Сигарету с педагогической точки зрения убирала, вставила специально для завершения образа и реального несоответствия.

А после выдвинула свою точку зрения: «Наверное, просто с детской точки зрения она красивая и нарядная... Как мама».

polinadibrova Согласна тонуть только в цветах

Поклонники также восприняли с юмором такое сравнение:

- Глаза с ресничками все же похожи! - написала одна из поклонниц красавицы.

- Мои дети мне тоже странные комплименты делают, - поддержала ее другая.

А был и такой комментарий: «Полина, вы очень красивая и такая нежная, я теперь понимаю почему Дмитрий вас выбрал в жены. Вы несмотря на то, что являетесь медийной личностью, не переделанная. Это сейчас просто бич какой-то: все похожи друг на друга, а вы - милашка и мальчишки у вас замечательные».

ИСТОЧНИК KP.RU