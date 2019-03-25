2019-03-25T16:44:25+03:00
Общество

Назначена или нет: Светлану Камбулову якобы повысили до заместителя градоначальника Ростова-на-Дону

Официально это не подтверждается, но ряд солидных изданий уже опубликовал информацию о назначении
Илья БОГОМОЛОВ
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Директор Департамента экономики города Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.Директор Департамента экономики города Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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У ростовских журналистов произошла своеобразная потасовка с чиновниками городской администрации. Причиной невольно стала директор Департамента экономики южной столицы Светлана Камбулова, которую якобы назначили заместителем главы местной администрации. Такую информацию опубликовал ряд СМИ, сославшись на саму чиновницу и депутатов Гордумы. Официальные представители мэрии опровергли ее, попросив журналистов не распространять непроверенные данные.

- На данный момент никаких кадровых решений не произошло, - заявила начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ горадминистрации Мария Давыдова, сославшись на то, что все новые назначения публикуются на сайте мэрии.

Напомним, Светлана Камбулова возглавила Департамент экономики Ростова в январе 2015 года. У чиновницы два высших образования по специальностям «Немецкий и английский языки» и «Мировая экономика». До этой должности она работала в администрации города Белая Калитва и Белокалитвенского района. В 2010 году она начала работу в правительстве Ростовской области, занимала должности в Департаменте развития малого и среднего предпринимательства и туризма, а потом в Управлении развития предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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