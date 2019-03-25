«Вот это растяжка!»: «Русская русалка» Влада Чигирева продемонстрировала идеальный шпагат

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-25T17:00:57+03:00

Пловчиха рассказала, что нужно спортсменам, чтобы их допустили к тренировкам и соревнованиям. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.

А еще рассказала, что нужно спортсменам, чтобы их допустили к тренировкам и соревнованиям

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева из Ростова-на-Дону продемонстрировала подписчикам своего Инстаграм идеальную растяжку. А еще рассказала, что нужно спортсменам, чтобы их допустили к тренировкам и соревнованиям.

- Каждые полгода мы в обязательном порядке проходим диспансеризацию, - написала Влада в своем Инстаграм. - Она включает в себя прохождение порядка двадцати врачей, у которых мы проверяем просто все все: мы сдаем анализы, делаем исследования, связанные с дыханием, с ЭКГ и с УЗИ. А еще крутим велосипед и проходим стоматолога, лора, травматолога, невролога, хирурга, гинеколога, уролога, психолога, кардиолога, дерматолога и так далее.

Спортсменка посетовала, что обход начинается с 8 утра и порой заканчивается в три-четыре дня.

chigirevavlada Мы в обязательном порядке проходим диспансеризацию

Девушка пояснила: «Все это делается для того, чтобы мы были допущены к тренировкам и соревнованиям, поэтому, если что-то не в порядке - мы обязательно проходим дообследование, после чего можем быть уверены, что психическое и физическое состояние в порядке и до конца сезона мы доживем».

Поклонники оценили снимок, которым проиллюстрировала свой рассказ Влада комментариями в духе: «Вот это растяжка!».

ИСТОЧНИК KP.RU