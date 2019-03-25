В Новочеркасске накрыли цех, где разливали "левый" алкоголь

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-25T17:00:22+03:00

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В Новочеркасске накрыли цех, где разливали контрафактный алкоголь. Во время обыска правоохранители нашли оборудование и склад продукции, готовой к реализации.

- Обнаружена полуавтоматическая линия розлива, ручная линия розлива, этикировочный автомат, более 100 бутылок алкогольной продукции и около 1000 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых емкостях, - пояснили в управлении Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу.

"Левый" алкоголь и оборудование изъяты.

Напомним, в Батайске накрыли подпольный цех по розливу стеклоомывающей жидкости. Он находился на территории производственной базы, где было установлено специальное оборудование. Во время обыска правоохранители обнаружили более 20 тысяч литров "незамерзайки", 20 тысяч литров уже готовой к розливу продукции, а также емкость со спиртом (40 тысяч литров).

ИСТОЧНИК KP.RU