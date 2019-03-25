2019-03-25T17:06:13+03:00
Общество

«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном топе сразила поклонников

Под снимками уже больше тысячи лайков
ГОШЕВ Игорь
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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова не дает скучать своим поклонникам. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова не дает скучать своим поклонникам. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова не дает скучать своим поклонникам. То красавица рассказывает им, как сделать упругими ягодицы, то дает мастер-классы по мейкапу, то помогает ориентироваться в психологии и причинах лишнего веса.

Кроме того, девушка решила вложить свои силы в индустрию красоты, а именно создавать такие, купальники, чтобы глаз было невозможно отвезти. И, надо сказать, ее первые модели разлетаются как горячие пирожки среди подписчиц.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Вечер с супер парой
1488 отметок «Нравится»61 комментариевInstagram

А еще Валентина делится с поклонниками своими насыщенными буднями. На это раз она рассказала, что посетила в Москве с парой своих друзей уютный общепит. Правда, для выхода в свет Расулова выбрала топ, который тут же привлек внимание ее фанаток, настолько что многие из них просили озвучить: где его можно приобрести. А еще осыпали ее комплиментами: «Какая красивая», «Красота безумная!» и «Вы великолепны!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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