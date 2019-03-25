«Говорящий попугай и гардеробная»: Третья жена Тарасова рассказала, о чем мечтала в детстве

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-25T17:20:26+03:00

А теперь уверена, что любой возраст прекрасен

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Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова поделилась с подписчиками атмосферным фото, которое опубликовала в своем Инстаграм. На нем она играет с собакой по кличке Тара.

- Страшно представить, что будет, когда я надену одежду белого цвета, и всюду будет зеленый газон, - подписала фото Анастасия. - Эта дамочка раскрасит так, что забудешь первоначальный цвет.

kostenko.94 Страшно представить, что будет, когда я надену одежду белого цвета

А еще Анастасия поделилась воспоминанием из детства, когда нашла открытку с цифрой 25 - их ее мама готовила своим друзьям и знакомым под конкретный возраст.

- Сразу нахлынули думки, какая в этом периоде я буду взрослая, на каблуках, у меня будет муж, любимое дело и дети, - делится воспоминаниями модель. - Много детей. Собака, кошка, говорящий попугай и гардеробная, которая забита изобилием разных цветов классических остроносых туфель и строгими костюмами на любой вкус.

kostenko.94 Хочу поблагодарить человека, которому выпала тяжелая участь фотографировать

Но после подытожила: «Сейчас понимаю, как же я ошибалась! Насколько прекрасен любой возраст и еще рано заполнять шифоньер строгой классикой. Только если речь о книгах.

Подписчики поддержали Анастасию и дополнили от себя: «Счастье, когда все твои близкие живы и здоровы! Всегда приятно смотреть на вашу семью!»

ИСТОЧНИК KP.RU