2019-03-25T17:39:33+03:00
Общество

«Это фото — лучшее, что я видел за последние несколько лет»: Поклонники оценили семейный снимок Виктории Лопыревой

Подписчики не могут поверить, что мама Виктории выглядит так молодо
ГОШЕВ Игорь
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Самая сексуальная блондинка России поделилась с поклонниками атмосферной фотографией. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Самая сексуальная блондинка России поделилась с поклонниками атмосферной фотографией. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону поделилась с поклонниками семейной фотографией. На ней запечатлены она, ее мама и маленький сынишка.

- Есть песня у прекрасной Тамары Гвердцители, от которой у меня всегда мурашки по коже, - подписала фото Виктория. - Мамины глаза... Самое большое счастье - видеть глаза моей мамы, которая смотрит на нашего малыша. ...Мамуля всегда говорила, что никогда не сможет полюбить кого-то больше, чем меня. Но все-таки смогла, став... бабушкой Марка. Все объятия и внимание теперь достаются маленькому, но это тот случай, когда я могу сказать, что наступило самое счастливое время в моей жизни: здесь и сейчас!

lopyrevavikalopyrevavika
Есть песня у прекрасной Тамары Гвердцители, от которой у меня всегда мурашки по коже... Чудесная фотография для @tele_ru
93242 отметок «Нравится»941 комментариевInstagram

Подписчики оценили трогательный снимок:

- Это фото - лучшее, что я видел за последние несколько лет. Это самое красивое. Самое доброе. И самое жизнеутверждающее фото, от которого хочется жить! Я не очень верующий человек, но именно сейчас хочется сказать - храни вас, Господи! Мир вам и вашему дому! - написал один из поклонников модели.

Но были и те, кто писал: «Ну, пожалуйста, скажите, что это не мама! Великолепна!», «Ровесницы... Честно», «Поклон ей. С первого взгляда подумала, что она ваша подружка-красавица».

ИСТОЧНИК KP.RU

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