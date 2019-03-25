2019-03-25T17:51:22+03:00
Общество

«Коммунальный беспредел»: В Ростове-на-Дону неизвестные срубили здоровое дерево

Каких-то документов мужчины предъявлять жильцам не стали
Ольга ГОПАЛО
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Каких-то документов мужчины предъявлять жильцам не стали.Каких-то документов мужчины предъявлять жильцам не стали.Фото: личный архив читательницы.
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В редакцию «Комсомолки» обратилась одна одна из читательниц, которая рассказала - в Северном жилом массиве города Ростова-на-Дону неизвестный срубили здоровое на первый взгляд дерево. И назвала происходящее «коммунальный беспредел».

- 23 марта примерно в 10 утра некие личности спилили абсолютно здоровое дерево с задней стороны дома по проспекту Космонавтов, 29/1, - пишет ростовчанка. - Когда мы возмутились данным фактом, то они заявили, что, мол «мы из управляющей компании» и пилим дерево по «заявлению собственников и с разрешения дендролога». Однако ни самого «заявления», ни своих документов, ни «заключения дендролога» они не предоставили, а в хамской форме послали нас подальше.

Ростовчанка продолжила:

- Дерево очень быстро распилили на чурбачки, загрузили в частный внедорожник и увезли. Вот такие дела творятся.

Спилили абсолютно здоровое дерево с задней стороны дома по проспекту Космонавтов, 29/1. Фото: личный архив читательницы.

Спилили абсолютно здоровое дерево с задней стороны дома по проспекту Космонавтов, 29/1.Фото: личный архив читательницы.

Фото: личный архив читательницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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