Фестиваль «Российская студенческая весна» соберет больше 60 тысяч студентов

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-26T10:22:51+03:00

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Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» одно из самых любимых и масштабных мероприятий, которые проводятся в нашей стране. В этом году он будет проходить в 27-й раз и станет одним из проектов платформы «Россия - страна возможностей». О том, в каком формате мероприятие будет организовано в этом году, можно было узнать из первых уст.

В ходе онлайн встречи на вопросы студентов со всей страны ответили министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, его заместитель - Марина Боровская, а также член жюри всероссийского фестиваля Елена Гущина. В режиме онлайн свои вопросы могли задать, в том числе и студенты Южного федерального университета, которые приняли участие в мероприятии.

Известно, что фестиваль «Российская студенческая весна» - один из тех проектов, которые ведут не только к творческой реализации, но и к личностному, и профессиональному росту. А свое мастерство по семи творческим направлениям в этом году смогут продемонстрировать участники со всех уголков России. Ожидается, что их будет более 60 тысяч (!) человек.

Так, региональный отбор фестиваля состоится с 1 по 24 апреля 2019 года, а его финал - с 14 по 19 мая в Перми.

- Последние несколько лет этот формат серьезно менялся, - рассказала во время встречи Марина Александровна, - но уже сейчас он рассматривается как формат новых возможностей, где у каждого есть шанс проявить себя.

ИСТОЧНИК KP.RU