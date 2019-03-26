2019-03-26T10:26:19+03:00
Общество

С 20 мая в Ростовской области ограничат движение грузовиков

Фурам разрешат двигаться только с 22:00 до 10:00
Ирина ПОТЕРЯ
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В жару в дневное время грузовикам будет запрещено двигатьсяВ жару в дневное время грузовикам будет запрещено двигатьсяФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Региональные власти приняли решение ограничить проезд грузовиков в летнее время, чтобы сохранить дороги (во время жары они разрушаются из-за фур с большим грузом).

- В Ростовской области в период с 20 мая по 31 августа на дорогах регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием вводятся временные ограничения движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, - говорится в официальном сообщении.

В правительстве поясняют, что ограничения действуют при повышении температуры воздуха свыше 32 C (по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). В периоды жары фуры могут двигаться только с 22:00 до 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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