С 20 мая в Ростовской области ограничат движение грузовиков

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-26T10:26:19+03:00

В жару в дневное время грузовикам будет запрещено двигаться Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Фурам разрешат двигаться только с 22:00 до 10:00

Изменить размер текста: A A

Региональные власти приняли решение ограничить проезд грузовиков в летнее время, чтобы сохранить дороги (во время жары они разрушаются из-за фур с большим грузом).

- В Ростовской области в период с 20 мая по 31 августа на дорогах регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием вводятся временные ограничения движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, - говорится в официальном сообщении.

В правительстве поясняют, что ограничения действуют при повышении температуры воздуха свыше 32 C (по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). В периоды жары фуры могут двигаться только с 22:00 до 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU