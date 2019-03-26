С 20 мая в Ростовской области ограничат движение грузовиков
Региональные власти приняли решение ограничить проезд грузовиков в летнее время, чтобы сохранить дороги (во время жары они разрушаются из-за фур с большим грузом).
- В Ростовской области в период с 20 мая по 31 августа на дорогах регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием вводятся временные ограничения движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, - говорится в официальном сообщении.
В правительстве поясняют, что ограничения действуют при повышении температуры воздуха свыше 32 C (по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). В периоды жары фуры могут двигаться только с 22:00 до 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU