К 1 августа в районе «Платова» завершат строительство трех мостов на будущей альтернативной трассе в Крым

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-26T10:46:31+03:00

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Подрядчик работ по расширению 16-километрового участка от северного обхода Ростова-на-Дону к аэропорту «Платов с двух до четырех полос обещает сдать объект до конца лета.

- По срокам у нас вообще-то ввод к эксплуатацию стоит ноябрь 2019-го, но сегодня есть уверенность, что до начала осени все сделаем — по крайней мере, в целом, а потом, вероятно, останется довести, что называется, до ума: сделать разметку, поставить освещение и т. д., - рассказал "КП" - Ростов-на-Дону" представитель строительной компании. - Потому что подготовительная часть была выполнена еще в прошлом году, сейчас, по сути, осталось только сделать верхнее покрытие. Ну и, конечно, самый серьезный момент — это три моста в районе «Платова».

Речь идет, пояснил он, о мостах через реки Большой Несветай и Тузлов, а также балку «Рубежная». Сейчас там задействована высокопроизводительная техника включая экскаваторы и краны грузоподъемностью от 25 до 100 тонн.

- На мосту через реку Б. Несветай уже установлены семь 33-метровых балок, а на двух других выполняются работы по омоноличиванию балок, - уточнил собеседник «КП».

Добавим, что в будущем четырехполосная дорога, соединяющая М-4 «Дон» и северный обход Ростова-на-Дону, призвана стать частью маршрута в Крым и Краснодарский край без заезда непосредственно в южную столицу — то есть в обход мегаполиса, что позволит разгрузить его от транзитного транспорта.

Ранее, напомним, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов в эфире радио «КП» (89,8 FM) сообщил, что завершение третьей очереди строительства северного обхода Ростова-на-Дону — с выходом на Таганрогское шоссе — планируется в 2019-2020 годах.

- Наша задача - синхронизировать свои темпы с федеральным дорожным агентством, поскольку на 9-м километре трассы М-23 должна появиться транспортная разноуровневая развязка, - пояснил Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU