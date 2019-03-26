В Ростове-на-Дону бизнесмен из Норвегии проведет серию бесплатных мастер-классов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-26T11:16:30+03:00

Они пройдут в донской столице с 29 по 30 марта

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29-30 марта в Ростове-на-Дону пройдут бесплатные мастер-классы для ростовских бизнесменов и инвесторов. Их проведет известный норвежский предприниматель Тронд Фуренес. Кроме того, он же является еще и инвестором, наставником для стартапов и менторов.

Встречи будут проходить в коференц-зале центра развития предпринимательства «Новый Ростов» - на улице Максима Горького, 151. Как сообщают организаторы, количество участников ограничено. Необходима предварительная запись.

Фото: ДГТУ

КОНКРЕТНО

Что и когда

29 марта

с 11:00 до 12:30 – презентация «Ментор»: кто такой и почему им быть круто.

На кого рассчитана: на предпринимателей и экспертов, которые хотят помочь начинающим и действующим стартаперам в достижении успеха.

с 15:00 до 17:00 – мастер-класс «Бизнес-ангелы – больше чем просто инвесторы»: поможет понять роль бизнес-ангела, увидеть плюсы и минусы этой роли и получить практические инструменты для помощи инвестору, чтобы добиться успеха в стартап-среде.

На кого рассчитан: на профессиональных инвесторов, владельцев бизнеса, располагающих свободным капиталом и готовых инвестировать его в стартапы.

30 марта

с 11:00 до 12:30 – презентация «Бизнес по-скандинавски. Скандинавские стартапы»: почему важно составлять бизнес-план, о скандинавской бизнес-модели и о том, как в Северной Европе научились привлекать инвесторов.

На кого рассчитана: на начинающих предпринимателей и стартаперов.

с 14:30 до 16:00 – мастер-класс «Бизнес по-скандинавски»: о скандинавских способах запуска, управления и масштабирования бизнеса.

На кого рассчитан: на действующих предпринимателей.

ВАЖНО!

Предварительная запись в Instagram Direct @tkip61 или по телефону +7 (906) 475-15-99.

ИСТОЧНИК KP.RU