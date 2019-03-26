2019-03-26T11:27:24+03:00
Общество

Клиенты ВТБ могут снизить процентную ставку по кредитной карте

Речь идет об улучшении условий по бонусной опции «Заемщик»
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

Хорошая новость для клиентов ВТБ - настоящих и будущих. С 25 марта банк улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик», расширив ее действия и на кредитные карты.

- Она была запущена несколько месяцев назад, но мы уже видим к ней растущий интерес, - рассказал начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков. - Это уникальный продукт, аналогов которому нет ни в одном другом банке. Он дает возможность самостоятельно снижать процент по кредитам и не переплачивать. В связи с этим мы расширили возможности опции и на кредитные карты. Программа будет интересна, прежде всего тем владельцам карт, которые активно пользуются кредитным лимитом.

Известно, что чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка - по кредитам наличными - на 3 п.п., по ипотеке - на 0,6 п.п и по кредитной карте на 10п.п. ( до 16%).

Опция «Заемщик» доступна для всех владельцев кредитной «Мультикарты», в том числе клиентов «Привилегии» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. В настоящее время кредитная «Мультикарта» с грейс-периодом 101 день в первые семь дней после ее получения позволяет снимать или переводить средства без комиссии. А при совершении транзакций на сумму более пяти тысяч рублей в месяц ее обслуживание бесплатно.

Подключить опцию «Заемщик» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону бизнесмен из Норвегии проведет серию бесплатных мастер-классов
К 1 августа в районе «Платова» завершат строительство трех мостов на будущей альтернативной трассе в Крым
Токсичные куклы LOL: чиновники Таганрога призывают отказаться от покупки игрушек с формальдегидом
С 20 мая в Ростовской области ограничат движение грузовиков
Фестиваль «Российская студенческая весна» соберет больше 60 тысяч студентов
«Коммунальный беспредел»: В Ростове-на-Дону неизвестные срубили здоровое дерево
«Это фото — лучшее, что я видел за последние несколько лет»: Поклонники оценили семейный снимок Виктории Лопыревой
«Говорящий попугай и гардеробная»: Третья жена Тарасова рассказала, о чем мечтала в детстве
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном топе сразила поклонников
В Новочеркасске накрыли цех, где разливали "левый" алкоголь
«Вот это растяжка!»: «Русская русалка» Влада Чигирева продемонстрировала идеальный шпагат
Назначена или нет: Светлану Камбулову якобы повысили до заместителя градоначальника Ростова-на-Дону