Клиенты ВТБ могут снизить процентную ставку по кредитной карте

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-26T11:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Хорошая новость для клиентов ВТБ - настоящих и будущих. С 25 марта банк улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик», расширив ее действия и на кредитные карты.

- Она была запущена несколько месяцев назад, но мы уже видим к ней растущий интерес, - рассказал начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков. - Это уникальный продукт, аналогов которому нет ни в одном другом банке. Он дает возможность самостоятельно снижать процент по кредитам и не переплачивать. В связи с этим мы расширили возможности опции и на кредитные карты. Программа будет интересна, прежде всего тем владельцам карт, которые активно пользуются кредитным лимитом.

Известно, что чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка - по кредитам наличными - на 3 п.п., по ипотеке - на 0,6 п.п и по кредитной карте на 10п.п. ( до 16%).

Опция «Заемщик» доступна для всех владельцев кредитной «Мультикарты», в том числе клиентов «Привилегии» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. В настоящее время кредитная «Мультикарта» с грейс-периодом 101 день в первые семь дней после ее получения позволяет снимать или переводить средства без комиссии. А при совершении транзакций на сумму более пяти тысяч рублей в месяц ее обслуживание бесплатно.

Подключить опцию «Заемщик» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU