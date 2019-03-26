2019-03-26T13:31:31+03:00
Звезды

Актера Федора Добронравова запечатлели на улице Таганрога

Портрет звезды сериала "Сваты" во всю стену появился в центре города
Илья БОГОМОЛОВ
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Портрет Федора Добронравова от художника Антона Тимченко.Портрет Федора Добронравова от художника Антона Тимченко.Фото: СОЦСЕТИ
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Таганрогский художник Антон Тимченко, который прославился тем, что рисует портреты известных земляков на стенах домов - Чехова, Раневскую, Ветрова - пополнил свою "коллекцию" актером Федором Добронравовым. 21 марта он начал работу на углу улицы Фрунзе и переулка Спартаковского, и сегодня задумчивое лицо звезды сериала "Сваты" уже радует прохожих. Правда, за металлическими прутьями ограды.

- Я решил, что очень хочу поднять своим творчеством любовь жителей города к самому городу. Ведь Таганрог прекрасен. И он дал миру очень много великих имен. И хоть я и не здесь родился, но город очень люблю! - признался художник в социальной сети.

Далее в планах молодого человека нарисовать портрет Сергея Бурлакова - таганрожца, удостоенного в США звания "Человек планеты" за то, что пробежал традиционный нью-йоркский марафон (42 км) на протезах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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