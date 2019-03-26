В Ростове-на-Дону области изъяли 12 тысяч бутылок левого алкоголя

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-26T13:57:59+03:00

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В Ростове-на-Дону стражи порядка провели рейды по 14 адресам, результатом которых стали изъятые бутылки левого алкоголя. Как рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, полицейские обнаружили и изъяли больше 12 тысяч немаркированных бутылок со спиртным. Так, контрэтикетки были нанесены на три тысячи бутылок. Всего же было обнаружено около тонны литров спиртосодержащей продукции. Там же были семь рулонов акциз, пробки и станок, предназначенный для укупорки тары.

По подозрению в преступлении были задержаны трое ростовчан. Все они находятся под подпиской о невыезде. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, до двух лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

В Управлении пояснили, что в настоящее время назначен ряд экспертиз, устанавливаются правообладатели торговых марок, а также сумма причиненного ущерба. А расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU