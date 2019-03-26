В Ростове-на-Дону осудили дагестанца, пытавшегося увезти девочку в Сирию

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-26T14:57:52+03:00

Изменить размер текста: A A

26 марта в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор жителю Дагестана Сайпудину Рамазанову. По версии следствия, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, пару лет назад он предложил своей несовершеннолетней знакомой уехать вместе с ним в Сирию, чтобы участвовать там в незаконном вооруженном формировании. Мужчина общался с девочкой по телефону и через Интернет.

Его обвиняли по статьям "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений", "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Содействие террористической деятельности". Подсудимый своей вины не признал.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - передает пресс-служба суда. - Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU