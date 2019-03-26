2019-03-26T14:57:52+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону осудили дагестанца, пытавшегося увезти девочку в Сирию

Мужчине дали 6 лет колонии
Илья БОГОМОЛОВ
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Северо-Кавказский окружной военный суд.Северо-Кавказский окружной военный суд.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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26 марта в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор жителю Дагестана Сайпудину Рамазанову. По версии следствия, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, пару лет назад он предложил своей несовершеннолетней знакомой уехать вместе с ним в Сирию, чтобы участвовать там в незаконном вооруженном формировании. Мужчина общался с девочкой по телефону и через Интернет.

Его обвиняли по статьям "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений", "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Содействие террористической деятельности". Подсудимый своей вины не признал.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - передает пресс-служба суда. - Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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