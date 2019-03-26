2019-03-26T15:25:42+03:00
Общество

«Ростелеком» организовал подключение радиостанции в Песчанокопском районе Ростовской области

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» обеспечил интернетом новый корреспондентский пункт редакции «Колос-инфо» в Песчанокопском районе Ростовской области. Сотрудники местного линейно-технического цеха ПАО «Ростелеком» проложили 450 метров локальной сети, установили на территории Дворца культуры «Юбилейный» коммутатор доступа с двумя каналами выхода в интернет, а также городской телефон в студии. Теперь по радио «FM на Дону Песчанокопское» на частоте 105.6 FM жители района смогут слушать местные новости и обсуждать актуальные вопросы в прямом эфире.

Песчанокопцы неоднократно поднимали вопрос об улучшении местного радиовещания. В ответ на запрос жителей новый корпункт для района был создан по решению губернатора Ростовской области.

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области: «Мы активно проводим работу по устранению цифрового неравенства во всех уголках Ростовской области, чтобы людям был доступен полный спектр информационных услуг. Введенные в эксплуатацию объекты обеспечат качественным вещанием почти всю территорию Песчанокопского района».

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Новая телеком-инфраструктура обеспечила студию качественным каналом вещания и возможностью онлайн-трансляции местного вещания в интернет. Мы с министерством информационных технологий последовательно реализуем ряд актуальных для области проектов с учетом нынешних и будущих потребностей населения».

Появление местного корпункта стало завершающим этапом в формировании медиа-группы «Колос-инфо», включающей радиостанцию «FM на Дону», районную газету «Колос» и телевидение «Дон24». Напомним, что ранее «Ростелеком» построил оптическую линию связи для обеспечения работы цифрового сельского кинотеатра в Песчанокопском районе. Высокоскоростной канал позволяет транслировать видеоконтент в высоком качестве, в том числе эфир телеканала «ДОН 24», в сети IP-телевидения «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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