Ждем медвежат: ростовчан приглашают посмотреть на брачные игры белых медведей

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-26T16:15:27+03:00

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В Ростовском зоопарке началась весна. Как рассказали сотрудники учреждения, им удалось удачно образовать самую долгожданную пару - белых медведей Айона и Кометы. Причем, животные не просто сошлись, у них самая настоящая любовь.

- Медведи очень быстро нашли общий язык и не отходят друг от друга: они вместе купаются в бассейне, делят угощения и игрушки. Комета активно флиртует с Айоном, он, в свою очередь, отвечает ей симпатией и "медвежьими поцелуями", - говорят в зоопарке.

Романтику мишек сняли на видео, которое сейчас активно набирает просмотры и лайки в социальных сетях.

Белые медведи в Ростовском зоопарке.

Напомним, Комете 6 лет, она прибыла в Ростов из чешского зоопарка Брно в 2014 году совсем малышкой и сразу же стала местной звездой. В 2017-ом для нее открыли новый современный вольер.

ИСТОЧНИК KP.RU