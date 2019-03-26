Ждем медвежат: ростовчан приглашают посмотреть на брачные игры белых медведей
В Ростовском зоопарке началась весна. Как рассказали сотрудники учреждения, им удалось удачно образовать самую долгожданную пару - белых медведей Айона и Кометы. Причем, животные не просто сошлись, у них самая настоящая любовь.
- Медведи очень быстро нашли общий язык и не отходят друг от друга: они вместе купаются в бассейне, делят угощения и игрушки. Комета активно флиртует с Айоном, он, в свою очередь, отвечает ей симпатией и "медвежьими поцелуями", - говорят в зоопарке.
Романтику мишек сняли на видео, которое сейчас активно набирает просмотры и лайки в социальных сетях.
Белые медведи в Ростовском зоопарке.
Напомним, Комете 6 лет, она прибыла в Ростов из чешского зоопарка Брно в 2014 году совсем малышкой и сразу же стала местной звездой. В 2017-ом для нее открыли новый современный вольер.
ИСТОЧНИК KP.RU