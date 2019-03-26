2019-03-26T16:49:04+03:00
Общество

«Печальная, но поучительная»: В программе Андрея Малахова появится «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко из Ростова-на-Дону

Выход передачи с его участием запланирован на среду, 27 марта
ГОШЕВ Игорь
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Выход передачи с его участием запланирован на среду, 27 марта. Фото: Инстаграм Эдуарда Кривенко.Выход передачи с его участием запланирован на среду, 27 марта. Фото: Инстаграм Эдуарда Кривенко.
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«Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко поделился с поклонниками радостной новостью. Совсем скоро они смогут увидеть его в ТВ-передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на телеканале «Россия 1». Один из самых красивых мужчин современности опубликовал фото вместе с шоуменом, которое подписал:

- Программа была очень печальной, но поучительной. Сказать больше нечего! Смотрите, сами все поймете.

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Программа была очень печальной, но поучительной.
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Эдуард уверяет, что эфир с его участием зрители смогут увидеть в среду в 17:30. Однако каких-либо подробностей не раскрывается. Теперь подписчики Инстаграм гадают, о чем будет выпуск.

- Наверное, про Шурыгину, раз поучительная, - напомнил модельмену один из Интернет-пользователей его былое участие.

- Заинтриговал прям, - написал другой.

Были и те, кто, заметив на майке Андрея Малахова надпись "Ромео и Джульетта", предположил, что Кривенко расскажет зрителям и свою историю любви. Не так давно он сделал предложение своей любимой девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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