СЕГОДНЯ 18:16 2019-03-26T18:23:49+03:00

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В Ростове-на-Дону откроют автобусный маршрут к новому кладбищу. На данный момент идет процедура согласования мест и количества остановок. Конкурс среди перевозчиков планируют объявить в ближайшие месяцы.

- По всей видимости, он как-то будет проходить через весь город. По большому счету, мы уже понимаем всю схему, - пояснил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов в интервью donnews.ru.

Напомним, новое кладбище площадью 40 га находится в Мясниковском районе, неподалеку от села Большие Салы. На данный момент выполнен весь комплекс строительно-монтажных работ, предусмотренный проектом. Все затраты на возведение погоста полностью взял на себя бюджет города.

На данный момент захоронения пока не проводятся, так как идет процесс закрепления объекта на праве оперативного управления за Службой городских кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU