«Ростелеком» выступил генеральным партнером Ростовской киберспортивной студенческой лиги

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-27T08:39:08+03:00

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«Ростелеком» в Ростове-на-Дону выступил генеральным партнером регионального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Более 250 студентов из 11 крупнейших учебных заведений Ростовской области в течение семи недель соревновались за первенство по пяти игровым дисциплинам: Dota2, HearthStone, Artifact, CS:Go и Warface. Все матчи с комментариями известных в городе стримеров транслировались онлайн в социальные сети. Для лучших игроков в одиночных дисциплинах компания учредила специальную номинацию. Организатор события – Федерация киберспорта Ростовской области.

Финал регионального этапа состоялся в воскресенье, 24 марта. Игровой день длился почти 10 часов и включил в себя финалы и матчи за третье место, торжественную церемонию награждения и закрытия. Лучшими игроками в одиночных дисциплинах по итогам турнира стали Владимир «Railgun» Маскаев (ЮФУ) в дисциплине Dota2, Никита «Jeeluxy» Криволап (РКСИ) в дисциплине CS:GO и Руслан «5иллект» Исаев в игре Warfаce. В рамках церемонии награждения «Ростелеком» предусмотрел и спецпризы: за победу в категориях «Самый активный болельщик» и «За волю к победе».

В общем медальном зачете тройку призеров поделили между собой команды Ростовского колледжа связи и информатики (3 место), Южного федерального университета (2 место) и Донского государственного технологического университета (1 место). Победители области увозят трофей уже второй год подряд.

Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком»: «Мы сами регулярно организуем турниры по киберспорту, и понимаем, насколько важны для аудитории соревнования такого масштаба, как студенческая лига. Тем более, что одна из пяти дисциплин, по которым сражаются ребята, – Warface, известная «прокачанными» опциями в нашем интернет-тарифе «Игровой». Мы с интересом следили за ходом матчей и особенно порадовались финальному прорыву команды Ростовского колледжа связи и информатики, главного поставщика кадров для нашего филиала».

Илья Андреев, председатель Федерации компьютерного спорта Ростовской области: «В этом году студенческая лига объединила рекордное количество участников: 14 команд из 11 учебных заведений. Прямой эфир финала собрал около 25 тысяч просмотров. Благодаря поддержке «Ростелекома» и других партнеров сезона 2018/2019 нам удалось насытить все этапы соревнований уникальным контентом: мы вели прямые эфиры, создавали ролики с лучшими моментами матчей, снимали презентации команд и отдельных игроков. Надеюсь, мы закрепим позитивную динамику и статус одного из самых сильных регионов-участников киберпсортивной жизни страны».

Соревнования Всероссийской студенческой лиги проходят уже третий год и объединяют сотни ВУЗов страны. В 2019 к ним впервые присоединились колледжи и техникумы. Победители регионального этапа получают квоту на зональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, где им предстоит сразиться со студентами других регионов Южного федерального округа. В случае, если сборная ДГТУ одержит победу и там, то команда представит юг на всероссийском финале в Москве и поборется за призовой фонд в 3,5 млн рублей. Ознакомиться с общекомандным зачетом можно на официальной странице Ростовской студенческой киберспортивной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU