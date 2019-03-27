Ростовчан возмутила могила домашнего любимца на газоне одной из улиц города

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-27T10:04:57+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию с улицы Портовой, где на газоне возле жилого дома появилась неожиданная могила. Очевидно, местный житель решил похоронить своего любимого пса и организовал ему бетонную плиту с табличкой "Рич".

В комментариях горожане возмутились, почему один человек решил организовать "кладбище домашних животных" под окнами у своих соседей. Однако некоторые предположили, что жильцы дома, может быть, были опрошены и оказались не против такого "соседства". Одна из комментаторов напомнила, что за подобное самовольство можно получить штраф по статье 10.8 КоАП РФ (от 4 до 5 тысяч рублей).

- Я еще пойму, если по-тихому закопал где-то, пусть и под окнами, цветочки посадил, но устраивать мавзолеи Бобиков и Мурок на каждом шагу?! Совсем с дуба рухнули?! - возмутилась ростовчанка Елена.

- Для этого существует кладбище домашних животных, а не дворовая клумба. Ну что за народ? - поддержала другая жительница южной столицы Светлана.

- Я своих хороню на дальнем краю приусадебного участка, ничего там не сажаю и помню, кто и где, - поделился житель Шахт Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU