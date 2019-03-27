«Золотые зерна»: В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль детских театральных студий

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-27T10:27:16+03:00

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В среду, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Праздник отметят и в Ростове-на-Дону. В этот день состоится открытие областного фестиваля школьных театров и детских театральных студий «Золотые зерна». Гостей будут ждать в 14:00 в историческом парке «Россия – Моя история».

Известно, что в этом году участие в фестивале приняли более ста школ из Ростовской области. В числе прочего они прислали видеоверсии театральных работ по мотивам народных сказок. А в самой церемонии открытия примут участие более 200 человек. Участников ждут не только приветственные слова, поздравления от почетных гостей и творческие выступления, но и серия обучающих программ проекта «Театральный марафон «Золотые зерна».

Цель фестиваля – популяризировать театральное искусство среди молодежи, а также способствовать развитию взаимодействия творческих сообществ, разработке и внедрению для образовательных организаций практик, направленных на вовлечение учащихся в процесс изучения культур, проживающих на Дону.

Фестиваль проходит в рамках областного этнокультурного проекта «150 культур Дона», стратегическая цель которого - формирование российской идентичности на основе многонационального культурного наследия. Известно, что его оператором является ЮФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU