На Ростовскую область идут похолодание и дожди

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-27T10:42:24+03:00

Не исключены снег с дождем в донской столице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночные часы в донской столице температура опустится до нуля градусов

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На Ростовскую область идут дожди и похолодание. Такой прогноз дают метеорологи. В частности, уже в среду, 27 марта, в донской столице стало холоднее на два градуса: в дневные часы - до девяти тепла, а также возможен небольшой дождь.

В четверг, 28 марта, не исключены дождь со снегом, температура воздуха днем опустится до четырех-шести градусов со знаком плюс.

В ночь на пятницу, 29 марта, столбики уличных термометров могут упасть до нуля градусов. Правда, уже днем будет облачно: от плюс четырех до семи тепла.

В субботу, 30 марта, ожидается ясно и до десяти градусов со знаком плюс. В воскресенье, 31 марта, еще теплее - до 13 тепла. При этом поднимется ветер - временами его порывы будут достигать одиннадцати метров в секунду.

А вот в начале следующей недели весна, похоже, окончательно вступит в свои права, уже до плюс пятнадцати градусов. Правда, настроение подпортит ветер - он будет дуть до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU