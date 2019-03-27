2019-03-27T10:55:03+03:00
Спорт

Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера "Уфы"

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон
Виктор ГОВОРОВ
Поделиться:
Дмитрий КириченкоДмитрий КириченкоФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Как сообщили rostov.kp.ru в ФК "Уфа", главный тренер команды Дмитрий Кириченко покинул клуб из Башкортостана. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Вместе с Дмитрием Сергеевичем ФК «Уфа» покидает и старший тренер Михаил Куприянов, - говорится в официальном заявлении клуба. - Футбольный клуб «Уфа» благодарит Дмитрия Кириченко и Михаила Куприянова за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще".

Дмитрий Кириченко, хорошо известный ростовским болельщикам по выступлениям и работе в донском футбольном клубе, вошел в тренерский штаб ФК "Уфа" летом 2018 года. 7 ноября Дмитрий Сергеевич был назначен исполняющим обязанности главного тренера, 10 декабря - утвержден в качестве главного тренера ФК "Уфа". Под руководством Кириченко клуб из Башкирии провел семь матчей в РПЛ (одна победа, две ничьи, четыре поражения). После 20-ти туров чемпионата России ФК "Уфа" занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24