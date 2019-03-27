В Ростовской области объявлен в розыск 44-летний Рустам Стрелов
В Волгодонске объявлен в розыск 44-летний Рустам Стрелов. Как сообщили в полиции, 5 марта житель Волгодонска ушел из дома, после чего перестал выходить на связь. Родные, которые не смогли самостоятельно найти Рустама, обратились за помощью в полицию.
- Разыскивается без вести пропавший Рустам Стрелова, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - На вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черного цвета.
Последний раз, когда видели Рустама, он был одет в коричневую куртку (пуховик), черную шапку, джинсы синего цвета, серый свитер, на ногах темные ботинки.
Рустам Стрелов объявлен в розыскФото: ГУ МВД России по РО
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ИСТОЧНИК KP.RU