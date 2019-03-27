2019-03-27T11:23:40+03:00
Общество

«Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала эротическое фото в ванной с новой грудью

Чтобы стать ее обладательницей, 23-летней Марии пришлось пойти на громкий поступок
ГОШЕВ Игорь
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Девушка шокировала всю страну и выиграла конкурс. Фото: Инстаграм героини публикации.Девушка шокировала всю страну и выиграла конкурс. Фото: Инстаграм героини публикации.
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Похоже, новая грудь стала вторым дыханием для 23-летней ростовчанки Марии Форт. Девушка прославилась на весь Интернет после того, как опубликовала видео - на нем она отправила полицейскую дубинку прямиком к себе в рот.

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Хочу спать, не хочу ничего решать.
294 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

В итоге, этот поступок стал одним из самых обсуждаемых в Сети. Но сделала это блондинка не только ради хайпа, а ради нового бюста - именно этот приз был обещан организаторами конкурса «глотателей».

Каждый свой шаг к новым формам красавица описывала в своем Инстаграм. Правда, желаемого размера 23-летняя ростовчанка так и не получила, но зато теперь ей есть, куда стремиться.

masha_fort777masha_fort777
Утро не задалось...
387 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

А пока Форт балует подписчиков новыми снимками. На это раз она устроила фотосессию прямо в ванной, где демонстрирует новую грудь во всей своей красе.

Но, несмотря на пятитысячную армию подписчиков, под каждым фото пока всего несколько сотен лайков, зато комментариев от разгоряченных фанатов - огромное количество.

masha_fort777masha_fort777
БОДИПОЗИТИВ ГОЛОВНОГО МОЗГА...
336 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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