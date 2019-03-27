2019-03-27T13:24:07+03:00
Общество

Ростов-на-Дону закупает для коммунальных служб два автопылесоса и два комбинированных уборщика за 35,5 млн рублей

Техника должна поступить в город в начале мая
Александр СТЕПАНОВ
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Новые машины пополнят парк коммунальной техники в мае. Фото: пресс-служба мэрии.Новые машины пополнят парк коммунальной техники в мае. Фото: пресс-служба мэрии.
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Департамент ЖКХ южной столицы объявил конкурс на приобретение новой коммунальной техники, а именно — двух автопылесосов на базе «КамАЗов» и двух комбинированных машинах на основе ГАЗ-С41R13.

За эти четыре автомобиля, с соответствующим оборудованием, городская казна готовы заплатить 35,5 млн рублей.

Как следует из технической документации, первые должны быть оснащены подметально-вакуумной установкой (с управлением с пульта из кабины водителя и выводом информации на дисплей), встроенным водяным баком на 1900 литров, двумя дисковыми щетками, чтобы обеспечивать 2,3 метра уборки (справа и слева) за один проход на рабочей скорости не менее 3,5-2,7 км/ч.

Средняя цена одной такой машины на рынке составляет 14,2 млн рублей.

Автоуборщики стоят поменьше — в районе 3,6 млн рублей каждый. Ей предстоит убирать город (снег в том числе) на скорости 30 км/ч, для чего ей призваны служить щетка с шириной захвата в 2 метра, пескоразбрасывающее оборудование (песок подается из встроенного бункера вместимостью 2,8 кубометра), а также поливо-моечная система (цистерна не менее 4 кубометров).

Конкурс пройдет 15 апреля, победителя обнародуют спустя десять дней — плюс еще столько же отводится поставщику на то, чтобы привезти машины в парк коммунальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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