2019-03-27T14:03:03+03:00
Общество

День карьеры ЮФУ: Сотни вакансий лучших компаний России, мастер-классы и профтестирование

Желающих найти себя и работу ждут 4-5 апреля в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новошахтинске
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: пресс-служба ЮФУФото: пресс-служба ЮФУ
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В начале апреля в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новошахтинске состоится ключевое карьерное событие года - День карьеры ЮФУ. Как рассказали в вузе, там продемонстрируют возможности для тех, кто активно находится в поиске своего карьерного пути. А выпускники и студенты смогут пройти профориентационное тестирование, принять участие в викторинах, презентациях и ярмарках вакансий.

Известно, что свои рабочие места представят около ста лучших компаний России, в числе которых не только местные, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Волжского и Северодвинска. Всего - свыше 350 вакансий и стажировок. Отрасли - различные: это маркетинг и PR, аудит и финансы, ИТ и телекоммуникации, международная торговля, наука и образование, логистика, туризм, рекрутмент, транспорт и ритейл.

Так, в Ростове-на-Дону День карьеры ЮФУ состоится 4 апреля, а в Таганроге и Новошахтинске - 5 апреля. Кроме того, в филиале вуза в шахтерском городе проведут еще и онлайн-трансляции, посвященные теме «Выпускник бакалавриата: магистратура или трудоустройство – проблема выбора». Начало – в 14:00.

ВАЖНО

Регистрация студентов:

https://tsentr-kariery-yufu.timepad.ru/event/932445/

Регистрация компаний до 27 марта:

https://tsentr-kariery-yufu.timepad.ru/event/913170/

КОНКРЕТНО

Адреса площадок

г. Ростов-на-Дону - ул. Зорге, 5,

г. Таганрог - пер. Некрасовский, 44,

г. Новошахтинск - ул. 40 лет Октября, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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