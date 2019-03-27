«Час Земли» 30 марта 2019 в Ростове-на-Дону: здание полпредства, правительства и администраций останутся без подсветки

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-27T15:19:32+03:00

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Ростов-на-Дону уже который присоединяется ко всемирной акции "Час Земли", которая проходит почти в 200 городах мира. В 2019-м акция назначена на субботу, 30 марта. Как и в прошлом году, в Южной столице с 20:30 до 21:30 отключат подсветку на зданиях полпредства Российской федерации в Южном Федеральном округе, правительства и администраций районов города.

Принять участие в "Часе Земли" может каждый ростовчанин. Достаточно на час выключить электричество и бытовые приборы у себя в доме. Цель - напомнить о том, что решение многих современных проблем в экологии находится в руках каждого из нас.

Впервые акция была проведена 11 лет назад. А с 2009 года, когда присоединились и жители России, стала самой массовой в истории человечества - в ней участвуют более миллиарда жителей планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU