2019-03-27T15:30:30+03:00
Общество

В Ростовской области продолжают регистрировать случаи заболевания гриппом и ОРВИ

За неделю к врачам обратились больше десяти тысяч пациентов
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
За неделю к врачам обратились больше десяти тысяч пациентов. Фото: ГОПАЛО Ольга.За неделю к врачам обратились больше десяти тысяч пациентов. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростовской области к врачам обратились 10,2 тысячи пациентов с гриппом и ОРВИ, из которых 3,4 тысячи заболевших - из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, по данным эпидемиологов, на Дону продолжают выявлять пациентов, у которых диагностирован грипп. Таковых оказалось 19 человек. В большинстве случаев лабораторно был обнаружен штамм так называемого гонконгского гриппа А(Н3N2), а также свиного - штамм типа А(Н1N1)pdm09.

В ведомств напоминают, что важно одеваться по погоде. Кроме того, не нужно забывать о витаминах, особенно это касается пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Важно соблюдать респираторный этикет - то есть закрывать рот при кашле и чихании, а также вовремя мыть руки и гулять дважды в день. Важно при появлениях первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области больше половины районов приступили к севу яровых
Отключение света 28 марта 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростове-на-Дону разыскивают 44-летнего Григория Павленко, который пропал 16 марта
«Час Земли» 30 марта 2019 в Ростове-на-Дону: здание полпредства, правительства и администраций останутся без подсветки
День карьеры ЮФУ: Сотни вакансий лучших компаний России, мастер-классы и профтестирование
Ростов-на-Дону закупает для коммунальных служб два автопылесоса и два комбинированных уборщика за 35,5 млн рублей
«Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала эротическое фото в ванной с новой грудью
В Ростовской области объявлен в розыск 44-летний Рустам Стрелов
Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера "Уфы"
Матч "Ростов-Урал" 30 марта 2019: вокруг "Ростов-Арены" ограничат движение в день матча
Ростовские ученые смогут разработать новые методики создания биоматериалов
На Ростовскую область идут похолодание и дожди
«Золотые зерна»: В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль детских театральных студий
Ростовчан возмутила могила домашнего любимца на газоне одной из улиц города
«Ростелеком» выступил генеральным партнером Ростовской киберспортивной студенческой лиги
В Ростове-на-Дону откроют автобусный маршрут к новому кладбищу
«Ростелеком» и «ЛУКОЙЛ» запустили первые умные скважины на месторождениях Пермского края