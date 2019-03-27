В Ростовской области продолжают регистрировать случаи заболевания гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-27T15:30:30+03:00

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В Ростовской области к врачам обратились 10,2 тысячи пациентов с гриппом и ОРВИ, из которых 3,4 тысячи заболевших - из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, по данным эпидемиологов, на Дону продолжают выявлять пациентов, у которых диагностирован грипп. Таковых оказалось 19 человек. В большинстве случаев лабораторно был обнаружен штамм так называемого гонконгского гриппа А(Н3N2), а также свиного - штамм типа А(Н1N1)pdm09.

В ведомств напоминают, что важно одеваться по погоде. Кроме того, не нужно забывать о витаминах, особенно это касается пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Важно соблюдать респираторный этикет - то есть закрывать рот при кашле и чихании, а также вовремя мыть руки и гулять дважды в день. Важно при появлениях первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU