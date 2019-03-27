2019-03-27T15:43:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разыскивают 44-летнего Григория Павленко, который пропал 16 марта

Полиция и родные просят о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону объявлен в розыск 44-летний Григорий Павленко, который пропал почти две недели назад. Как сообщили в правоохранительных органах, Григорий ушел из дома 16 марта, после чего о его местонахождении ничего неизвестно.

- Приметы Григория: на вид 45 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза светло-серые, волосы прямые светло-русые и лобная лысина, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Есть особые приметы - это татуировка в виде креста на запястье левой руки.

Последний раз, когда видели Григория, он был в черной куртке, темном свитере с белыми надписями, на ногах - туфли.

Григорий Павленко пропал 16 марта Фото: ГУ МВД России по РО

Григорий Павленко пропал 16 мартаФото: ГУ МВД России по РО

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефонам:

8(863)249-43-20, 249-43-40, 235-02-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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