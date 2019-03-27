СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-27T15:43:10+03:00

Выясняем, где и когда планируются отключения света в Ростове-на-Дону 28 марта 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда планируются отключения света в Ростове-на-Дону 28 марта 2019

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Отключение света 28 марта 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. В городе в этот день пройдут плановые отключения электричества. Известно, что речь идет о некоторых районах донской столицы, где будут проводится работы, связанные с ремонтом и диагностикой оборудования. Как правило, цель таких отключений - не допустить возникновения ЧП в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества*

28 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. 2-я Краснодарская 147, 147/2, 147/3, 147А, 147Б

пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82

- ул. Н. Нольная 58-62, 11-21; ул. Листопадова 141-161; ул. Червонная 1-43, 2-48; ул. Искуственная 41-81, 26-38

- ул. Фрунзе 5/2, 5/4; ул. Целиноградская 6; ул. Стадионная 7, 9, 9А, 11/6; ул. Тимирязева 3; пер. Биржевой

- ул. Солидарности 1-125, 2-114; пер. Норильский 14-28; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40; ул. А. Блока 27-39, 28-36

ул. Красноводская 1-9; пер. Уфимский 11-19, 12-22; пер. Автобусный 10-20; пер. Таманский 9-23; ул. Нансена 134-144

28 марта с 13:00 до 17:00:

- ул. 2-я Краснодарская 149/8, 147/4

28 марта с 09:00 до 16:00:

- ул. Магнитогорская 9/1, 7, 7А, 7Б, 7В, 36-46; ул. Заводская 20А, 20Б, 79-81, 61/2, 65/2, 45, 47, 5-37, 2-18; пер. Жлобинский 25/23; пер. Проточный 29; пер. Урицкого 58-78; пер. Пржевальского 29-49

- ул. Станиславского 91-97, 122, 128-132; просп. Соколова 6-10

- ул. Шоссейная 1-49, 2-108

28 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. Доватора 243/42, 235, 131; ул. Западная 101, 117/2, 119/1, 125-127, 55, 62А, 68, 68Г, 11-45, 22-52, 85-87; ул. Еременко 58, 79/2, 81, 61-79, 67/2, 44А, 55; ул. Калининградская 64, 23-75, 32-62; ул. Шишкина 2-40, 5-43; ул. Карпатская 1-37, 2-42, 1/65; ул. Ковалевской 1-41; ул. Байкальская 1-39, 2-36; ул. Гранатовая 13/44В; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 1-41, 2-34; ул. Семипалатинская 1-39, 2-42; ул. Шекспира 1-39, 2-40; С/т «Ростов-Главный»

*Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU