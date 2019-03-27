В Ростовской области больше половины районов приступили к севу яровых

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-27T16:27:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области уже больше половины районов приступили к севу яровых. Речь идет об 23 из 43 сельских районов Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. Специалисты говорят о том, что посевная компания в этом году была начата рано. Однако набрать высокие темпы полевым работам не позволяют погодные условия.

Известно, что лидером по засеянным площадям стали Зерноградский, Песчанокопский и Сальский районы. В целом, на Дону уже засеяно более 150 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. В их числе около 67 тысяч гектаров - это яровой ячмень и свыше 60 тысяч - зернобобовые культуры.

В целом, донские аграрии нынешней весной планируют засеять более 1,8 миллиона гектаров.

В ведомстве добавили, что осенью прошлого года под будущий урожай озимыми было засеяно почти 2,7 миллона гектаров. В итоге, 99 процентов посевов из всех засеянных озимыми площадей взошли.

ИСТОЧНИК KP.RU