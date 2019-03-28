СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-28T09:25:07+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет стерилизация котов и кошек. Фото: Александр ГЛУЗ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет стерилизация котов и кошек

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Стерилизации котов и кошек со скидкой в Ростове-на-Дону 2019: когда и где. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, в четверг, 28 марта, пройдет акция по стерилизации собак и кошек по льготной цене. Известно, что ее проведут в Ростовской областной и городских станциях по борьбе с болезнями животных. Стоимость услуги - на треть дешевле обычной стоимости. Однако для этого необходимо записаться заранее.

Кроме того, до 31 марта в государственных ветеринарных лечебницах города Ростова-на-Дону продолжается кампания «Мартовский кот». Речь идет о стерилизации котов и кошек с 50-процентной скидкой. Но там также прием проводится по предварительной записи.

Ветеринары уверены, что такие акции помогут снизить число беспризорных животных в будущем, а также избежать проблем в содержании собак и кошек.

КОНКРЕТНО

Ветлечебницы, участвующих в акции 28 марта 2019 года:

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

г. Ростов-на-Дону, ул.Брестская, 2/81, тел. (863) 206-14-50;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

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Государственные ветлечебницы Ростова-на-Дону, участвующих в акции «Мартовский кот»:

пр.Кировский, 106, т. 264-68-19;

ул.Серафимовича, 60, т. 210-80-90

ул.Катаева 232, т. 267-66-50;

ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50

ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;

ул. Венеры, 21, т. 270-03-93.

ИСТОЧНИК KP.RU