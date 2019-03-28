Стерилизации котов и кошек со скидкой в Ростове-на-Дону 2019: когда и где
Стерилизации котов и кошек со скидкой в Ростове-на-Дону 2019: когда и где. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, в четверг, 28 марта, пройдет акция по стерилизации собак и кошек по льготной цене. Известно, что ее проведут в Ростовской областной и городских станциях по борьбе с болезнями животных. Стоимость услуги - на треть дешевле обычной стоимости. Однако для этого необходимо записаться заранее.
Кроме того, до 31 марта в государственных ветеринарных лечебницах города Ростова-на-Дону продолжается кампания «Мартовский кот». Речь идет о стерилизации котов и кошек с 50-процентной скидкой. Но там также прием проводится по предварительной записи.
Ветеринары уверены, что такие акции помогут снизить число беспризорных животных в будущем, а также избежать проблем в содержании собак и кошек.
КОНКРЕТНО
Ветлечебницы, участвующих в акции 28 марта 2019 года:
г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08;
г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;
г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;
ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;
г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;
г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;
г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;
г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;
г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;
г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;
г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;
г. Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;
г. Ростов-на-Дону, ул.Брестская, 2/81, тел. (863) 206-14-50;
г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;
п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;
г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.
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Государственные ветлечебницы Ростова-на-Дону, участвующих в акции «Мартовский кот»:
пр.Кировский, 106, т. 264-68-19;
ул.Серафимовича, 60, т. 210-80-90
ул.Катаева 232, т. 267-66-50;
ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50
ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;
ул. Венеры, 21, т. 270-03-93.
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