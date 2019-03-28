2019-03-28T10:57:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону эксперты расскажут о принципах доказательной медицины

Международный симпозиуме «Единое здоровье» пойдет в ДГТУ 29 марта
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

29 марта в Ростове-на-Дону пройдет III международный симпозиум «Единое здоровье». Он состоится в Конгресс-холле ДГТУ. Там соберутся более 800 специалистов, представляющих научно-исследовательские институты, университеты, и медицинские учреждения Дона, Ставропольского и Краснодарского краев, Санкт-Петербурга и Москвы. Они обсудят вопросы доказательной медицины, а также альтернативных методов лечения и биостатистики.

Также здесь пройдут лекции экспертов на темы: «Осторожно! – бездоказательная медицина» и «Где кончается альтернативная медицина?», а также мастер-класс «Современная биостатистика». А во второй половине дня ожидается молодежная научно-практическая конференция «Экспериментальная медицина». Результаты совместных исследований представят студенты ДГТУ и РостГМУ.

По словам члена комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Никиты Хромова-Борисова - он будет одним из спикеров этого международного симпозиума, главный принцип доказательной медицины – основывать свои решения на научных исследованиях и статистике. Медицина не должна противоречить универсальным законам естествознания, физики, химии и биологии.

Однако миллионы по всему миру, вместо того чтобы обратиться к профессиональным врачам доверяют альтернативной медицине их самочувствие ухудшается и люди теряют время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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