2019-03-28T11:58:36+03:00
Звезды

В Ростове-на-Дону появилось шесть новых зон охраны объектов культурного наследия

Власти обезопасили церкви, купеческие дома и мемориальный комплекс
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове установлены шесть новых зон охраны объектов культурного наследия регионального значения. На это дело из областного бюджета выделено более 3 миллионов рублей. Как сообщили в донском правительстве, в список вошли следующие объекты:

- ансамбль сооружений церкви святого преподобного Серафима Саровского 1911 года (сама церковь, церковно-приходская школа, дом священника);

- доходный дом Покатилова конца XIX века;

- загородный усадебный комплекс с парком, фонтаном и купеческими домами: Кошкиных, Панченко, Асмоловых;

- здание начальных училищ, построенное на средства Шаховых, 1897 года, архитектора Дорошенко;

- храм во имя святой мученицы и царицы Александры

- мемориальный комплекс на месте многолюдных митингов во время ноябрьской стачки 1902 года (горельеф 1967 года и скульптурная композиция «Преемственность поколений»).

Напомним, что в охранной зоне объекта культурного наследия ограничена хозяйственная деятельность и запрещено строительство. Нарушение данных требований влечет за собой наложение крупных штрафов. Для юридических лиц максимальная сумма - до 5 миллионов рублей. Всего на сегодняшний день в Ростовской области находится 10777 объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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