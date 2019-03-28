2019-03-28T13:38:47+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону зек вербовал сокамерников в ряды боевиков ИГ*

Подсудимый вину не признал, заявив о психическом заболевании
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор Вазгену Загарьяну, который обвинялся в содействии террористической деятельности.

Согласно официальной версии, будучи в колонии за уголовное преступление, он активно уговаривал сокамерников вступить в ряды боевиков, показывая различные ролики на мобильном телефоне, а также пытался дезорганизовать работу учреждения особого режима. В частности, когда ему якобы вовремя не вернули пакет с личными вещами, он потребовал явиться к нему инспектора, на которого выплеснул из кружки горячую воду.

- В судебном заседании Загарьян виновным себя в совершении преступлений не признал и показал, что кого-либо к вступлению в ИГ* не склонял, а мобильный телефон ему перед изъятием передал один из оперативных сотрудников, - рассказали в суде. - Потерпевшего облил кипятков в связи с имеющимся у него психическим заболеванием.

Зеку-подстрекателю не поверили, признав виновным в преступлении. Его отправили в колонию строгого режима на 15 лет.

*Организация, запрещенная на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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