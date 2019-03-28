В Ростове-на-Дону предприниматель по ксерокопиям 26 паспортов набрал кредитов на 1,7 млн рублей
Прокурор Первомайского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена. Он попался на мошенничестве.
- По версии следствия, будучи предпринимателем в сфере реализации мебели, он заключил агентские договоры с тремя кредитными организациями, - пояснили в надзорном ведомстве. - Соответственно, получил право совершать определенные действия от имени банков, в том числе выдавать кредиты.
Он этим и воспользовался. В течение четырех месяцев, имея на руках липовые ксерокопии паспортов 26 человек, оформил займы на покупку мебели на 1,7 млн рублей, подделав подписи якобы заемщиков.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд, ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU