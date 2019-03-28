2019-03-28T13:58:15+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону предприниматель по ксерокопиям 26 паспортов набрал кредитов на 1,7 млн рублей

Мужчину будут судить за мошенничество
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Прокурор Первомайского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена. Он попался на мошенничестве.

- По версии следствия, будучи предпринимателем в сфере реализации мебели, он заключил агентские договоры с тремя кредитными организациями, - пояснили в надзорном ведомстве. - Соответственно, получил право совершать определенные действия от имени банков, в том числе выдавать кредиты.

Он этим и воспользовался. В течение четырех месяцев, имея на руках липовые ксерокопии паспортов 26 человек, оформил займы на покупку мебели на 1,7 млн рублей, подделав подписи якобы заемщиков.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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