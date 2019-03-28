2019-03-28T14:24:01+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Королева во время пожара пострадали два человека

Причина возгорания выясняется
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В причинах пожаров разбираются дознавателиВ причинах пожаров разбираются дознавателиФото: Архив "КП"
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В четверг, 28 марта, в Ростове-на-Дону во время пожара пострадали два человека. Как сообщили в региональном МЧС, загорелась квартира на втором этаже высотки на Королева. Когда на место прибыли первые расчеты, то им удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров.

- Привлекались 28 человек, которые задействовали семь единиц техники, - пояснили в службе спасения. - Причина пожара устанавливается.

По оперативным данным, пострадали два человека, которые доставили в больницу.

Напомним, в январе под Ростовом во время пожара в загородном доме пострадала девушка. Несчастную доставили в больницу, где сразу же ее положили в реанимацию. В причинах возгорания еще разбираются дознаватели, но, как отмечают специалисты, чаще всего ЧП происходят из-за замыкания электропроводки, неосторожного обращения с огнем или курения в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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