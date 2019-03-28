СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-28T14:40:55+03:00

«Мир без слёз»: в два раза банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах. Фото: ВТБ

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ВТБ вдвое увеличил размер пожертвований в регионах. Известно, что первая в этом году благотворительная программа банка «Мир без слез» пройдет 28 марта в Москве - в Детской клинической больнице №9 имени Г. Н. Сперанского. Для маленьких пациентов запланированы еще и праздничное представление, и вручение памятных подарков.

Известно, цель проекта - повышение качества оказания медицинских услуг через поддержку госучреждений детского здравоохранения. С момента его запуска более ста детских больниц в 52 регионах России получили финансовую помощь на приобретение высокотехнологичного оборудования, дорогостоящих лекарств и расходных материалов. А участвовать в акции может любое детское медицинское учреждение - для этого необходимо отправить заявку на конкурс.

«Мир без слёз»: в два раза банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах. Фото: ВТБ

Как рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев, за 15 лет существования программы объем ее финансирования составил около 400 млн рублей. В этом году банк выделил более 75 млн рублей на оказание благотворительной помощи в рамках проекта, что почти в двое превышает бюджет прошлого года. Сумма пожертвований для региональных больниц увеличена с 1,5 до 3 млн рублей, для московских - составит 3,5 млн.

- В 2019-м акция пройдет в 22 городах и параллельно с мероприятиями в рамках Национального проекта «Здравоохранение», - добавил собеседник. - Мы верим, что совместные усилия бизнеса и государства выведут на новый уровень работу по созданию в России условий равного доступа к качественным медицинским услугам для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU