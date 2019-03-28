ДГТУ открывает новые имена

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-28T14:56:46+03:00

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В Ростове-на-Дону завершился международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Имена России», который проходил с 23 по 27 марта на базе Донского государственного технического университета. Председатель жюри Анита Цой по традиции привезла с собой не только музыкальных продюсеров и представителей известных телеканалов, но и всенародно любимую звезду эстрады – на этот раз почетным гостем стала народная артистка России Тамара Гвердцители. На финальной пресс-конференции ректор ДГТУ и гости обменялись своими впечатлениями о фестивале.

- Это мероприятие знаковое не только для нашего университета и города, но и в целом для страны, - отметил Бесарион Месхи. – Такие события дают возможность найти новые точки роста в образовании и культуре нашего региона. Все мы заинтересованы в развитии наших детей, и я благодарен всем организаторам, участникам, педагогам, родителям за их вклад в это важное дело!

В этом году фестивалю исполнилось 5 лет. За свою недолгую историю он уже приобрел статус международного. Отборочные туры в течение года проходят по 32 городам России, для того чтобы лучшие лауреаты приняли участие в финальном конкурсном соревновании в Ростове-на-Дону. В этом году на фестиваль съехались более 3000 молодых людей из России, Азербайджана, Грузии, Украины, Кубы и Израиля в возрасте от 3 до 35 лет. Солисты и коллективы из разных уголков мира продемонстрировали свои способности в 12 номинациях: вокал, хореография, театр мод, инструментальное, сценическое, цирковое искусство и других.

Фото: ДГТУ

Всего за время существования фестиваля «Имена России» в конкурсе прияли участие более 25 тысяч человек! Не все из них станут звездами, но некоторым все же удается пробиться на большую сцену. Так, один из участников фестиваля прошел слепые прослушивания в шоу Первого канала «Голос».

- Все начиналось 5 лет назад, когда мы с моим партнером Юрием Соломатиным задумали создать детский театр-студию «Браво», - вспоминает Анита Цой. – Шансов, что в техническом вузе для нас найдется место, было немного. И каково было наше удивление, когда ректор ДГТУ сказал, что с радостью поддержит нашу идею. Мы решили, что не просто будем обучать детей по лицензированным программам, но и пригласим на гостеприимную ростовскую землю детей из разных уголков страны. Не только для того, чтобы они осваивали искусство, но прежде всего, чтобы учились дружить. Так и родился фестиваль «Имена России».

Для участников конкурса была организована образовательная и культурная программа: музыкальные, вокальные и хореографические мастер-классы, круглые столы, семинары и встречи с экспертами сферы искусства, экскурсии по городу. Кроме того, с 25 по 27 марта ребята смогли окунуться в неповторимую атмосферу культуры Кавказа: на сцене конгресс-холла ДГТУ состоялся первый этап чемпионата России по кавказским танцам – Открытый кубок Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Жюри отобрало лучшие коллективы, которые выступят летом на финальном этапе в Сочи.

А тем временем почетные гости фестиваля не только знакомились с творчеством юных талантов, но и успели побывать на экскурсии в ДГТУ, в ходе которой посетили студию «Браво», медиапарк «Южный регион», промышленный коворкинг «Гараж» и детский технопарк «Кванториум».

- Я преклоняюсь перед теми, кто делает такое большое дело для нашей страны – занимается воспитанием и творческим развитием молодого поколения, - сказала Тамара Гвердцители. – Наше будущее поколение не должно быть только в гаджетах. Огромное спасибо за то, что дети так увлеченно постигают в мастерских университета интересные для себя профессии и искусства. Они хотят что-то понять, сделать своими руками, и это потрясающе. Для меня большая честь вручить премии лауреатам этого уникального фестиваля!

ИСТОЧНИК KP.RU