СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-28T14:59:38+03:00

Выясняем, где и когда 29 марта 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения света. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда 29 марта 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения света

Изменить размер текста: A A

Отключение света в Ростове-на-Дону 29 марта 2019: где и когда. Об этом сообщили энергетики. Известно, что все они плановые. Отключения пройдут в разных районах города.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет*

29 марта с 09:00 до 13:00:

- ул. 2-я Краснодарская 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2.

- ул. Дарвина 146-148; ул. Доватора 195; ул. Карпатская 49-91, 50-90; ул. Ковалевской 53-77, 56-84; ул. Лесная 122-158, 123-161; ул. Лобачевского 51-99, 52-108; ул. Маршальская 46-88; ул. Байкальская 99-143, 100-154; ул. Линейная 103-157, 112-166; ул. Семипалатинская 50-124, 51-111; СНТ «Локомотив».

29 марта с 09:00 до 15:00:

ул. Шоссейная 1-49, 2-108, ул. Шоссейная 51-172.

29 марта с 09:00 до 16:00:

- пер. Жлобинский 25; ул. Заводская 20, 20А, 20Б; ул. Магнитогорская 7/1.

- ул. Комарова 1Л, 1М.

- ул. Станиславского 91-97, 122, 128-132; просп. Соколова 6-10, просп. Ворошиловский 60, 62.

- ул. Детская 196-244, 221-263; ул. Солидарности 219-279, 208-236; ул. Кржижановского 197-235, 222-252; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Гарибальди 1-81, 2-78; пер. Равенства 5-67, 8-64; ул. Книжная 177-213, 196-246; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; пер. Руднева 58-78, 61-73.

29 марта с 09:00 до 17:00:

- пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82.

29 марта с 09:00 до 18:00:

- с/т «Жемчужина»; с/т РСМ «Товарищ»; с/т «Дружба»; с/т «Росинка»; с/т «Мичуринец»; с/т «Северная Ривьера»; с/т «Космос»; с/т «Россельмашевец»; с/т «Красный Аксай»; с/т «Виноградарь»; с/т «Орбита».

29 марта с 10:00 до 11:00:

- ул. Малюгиной 98; пер. Доломановский 70, 70А; пер. Халтуринский 103; ул. Филимоновская 40-66, 65-91; пер. Гвардейский 26-38; ул. Лермонтовская 27-41, 14.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU