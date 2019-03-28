2019-03-28T16:28:55+03:00
Общество

«Русалка? Или нимфа?!»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенном купальнике

Пост модели набрал больше 27 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Пост модели набрал больше 27 тысяч лайков за несколько часов. Фото: Инстаграм "Мисс Россия" Татьяны Котовой.Пост модели набрал больше 27 тысяч лайков за несколько часов. Фото: Инстаграм "Мисс Россия" Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова в очередной раз продемонстрировала поклонникам свою идеальную фигуру. Снимок модели с роскошными формами на фоне бассейна появился в ее Инстаграм. При этом купальник красавицы выгодно подчеркивает все ее прелести. Но не о них, хотела поговорить модель, а о полезных привычках. По крайне мере, этому и был посвящен ее пост.

- С каких привычек начинаете свой день? - обратилась она к подписчикам. - Кто-то любит понежиться в кроватке до последней секунды, а кто-то вскакивает, когда солнце еще не встало. Делаешь ли утром зарядку, выпиваешь ли стакан воды?

А после этого привела полюбившуюся ей цитату Джона Максвелла: «Ты никогда не изменишь свою жизнь, пока не изменишь свои ежедневные привычки».

kottovakottova
С каких привычек начинаете свой день?
27847 отметок «Нравится»192 комментариевInstagram

Подписчики откликнулись на призыв модели и рассказали о своих.

- Два стакана теплой воды с лимоном натощак, далее кардио 20 минут плюс растяжка, потом завтрак: овсянка с ягодами, душ и массаж вакуум. Так начинается каждое утро. Отличная привычка, всем советую! - рассказала одна из них.

- Начинаю свой день с того, что обнимаю свою жену и целую своих деток, - включился в беседу другой.

- Первое, что делаю утром, растягиваюсь как кот, - поддержал Интернет-откровения третий.

Но все же многие решили ограничиться лайками: их набралось больше 27 тысяч, а также комплиментами в адрес хозяйки страницы: «Шикарная внешность», «Сногсшибательное фото», «Великолепна как утренняя заря», «Конфетка», «Бомба», «Русалка? Или нимфа?!» и «Как ты романтична, красивая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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