«За простого парня с ноля слабо было замуж?!»: Поклонники не разделили радости Полины Дибровой по поводу 10-летия супружеской жизни

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-28T16:38:42+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с поклонниками радостным событием, которое произошло в ее жизни.

- 28 марта 2009 года родилась наша семья, - написала Полина. Известно, что красавица вышла замуж за известного российского шоумена из Ростова-на-Дону. За это время она родила ему троих детей. Супруги много путешествуют, занимаются собой и радуются жизни. Вот и сейчас романтичный праздник они отмечают в Италии. Однако есть те, кому такое счастье поперек горла. Не все разделили радость молодоженов.

- Легче всего замуж за готового мужчину с деньгами, а за парня и с ноля - слабо? - написал один из них.

polinadibrova 28 марта 2009 года родилась наша семья

- Все говорили что разбежитесь через пару лет, а что в итоге? В итоге мы видим хороший брак, который переступил через критический порог с отличием, и теперь мы все можем наблюдать за вами со спокойным сердцем, - напомнила дела давно минувших дней еще одна подписчица.

Но большинство поклонников пары все же оставляли на странице Полины в Инстаграм поздравления «Полина, а Дмитрий-то как сильно помолодел после 10 лет брака!», «Куколка принцесса! Единственная любимая для своего мужа! Счастья долгого и безусловного вам» и «Поздравления и наилучшие пожелания! Живите в любви и радости, счастье и достатке!».

ИСТОЧНИК KP.RU