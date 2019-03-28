«Влада - секси!»: Русская русалка Влада Чигирева показала фото обложки календаря российских синхронисток

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-28T16:53:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из Ростова-на-Дону Влада Чигирева поделилась с фанатами обложкой календаря, от обилия красоты на фото просто невозможно отвести взгляд. К слову, красавица не первый раз радует подписчиков снимками сборной страны. Девушки часто позируют в купальниках на фоне бассейна или морских пейзажей.

- Обложка календаря сборной России по синхронному плаванию. Что скажете? - написала Русская русалка. - А вообще у меня вопрос, уже не первый год мы с командой хотим придумать что-нибудь оригинальное для съемки на календарь, так давайте вместе с вами пофантазируем. В каких образах вы бы хотели нас увидеть?

chigirevavlada Обложка календаря сборной России по синхронному плаванию

Фантазия поклонников разыгралась: «Подводные съемки в красивых нарядах», «Можно такое же фото со мной?» и «Влада - секси!»

Пост красивой спортсменки набрал больше тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU