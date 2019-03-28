2019-03-28T16:53:49+03:00
Общество

«Влада - секси!»: Русская русалка Влада Чигирева показала фото обложки календаря российских синхронисток

Олимпийская чемпионка предложила поклонникам поделиться идеями
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Олимпийская чемпионка предложила поклонникам поделиться идеями. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Олимпийская чемпионка предложила поклонникам поделиться идеями. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из Ростова-на-Дону Влада Чигирева поделилась с фанатами обложкой календаря, от обилия красоты на фото просто невозможно отвести взгляд. К слову, красавица не первый раз радует подписчиков снимками сборной страны. Девушки часто позируют в купальниках на фоне бассейна или морских пейзажей.

- Обложка календаря сборной России по синхронному плаванию. Что скажете? - написала Русская русалка. - А вообще у меня вопрос, уже не первый год мы с командой хотим придумать что-нибудь оригинальное для съемки на календарь, так давайте вместе с вами пофантазируем. В каких образах вы бы хотели нас увидеть?

chigirevavladachigirevavlada
Обложка календаря сборной России по синхронному плаванию
1805 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram

Фантазия поклонников разыгралась: «Подводные съемки в красивых нарядах», «Можно такое же фото со мной?» и «Влада - секси!»

Пост красивой спортсменки набрал больше тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области задержали три грузовика, которые перевозили телят
«Когда все может превратиться в тыкву»: «Мисс Интерконтиненталь» смутила поклонников откровенным декольте
Фото эппатажной глотательницы жезлов из Ростовской области становятся все откровеннее
«За простого парня с ноля слабо было замуж?!»: Поклонники не разделили радости Полины Дибровой по поводу 10-летия супружеской жизни
«Русалка? Или нимфа?!»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенном купальнике
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 марта 2019: где и когда
ДГТУ открывает новые имена
«Мир без слёз»: в два раза банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах
В Ростове-на-Дону на Королева во время пожара пострадали два человека
В Ростове-на-Дону предприниматель по ксерокопиям 26 паспортов набрал кредитов на 1,7 млн рублей
В Ростове-на-Дону зек вербовал сокамерников в ряды боевиков ИГ*
В Ростове-на-Дону появилось шесть новых зон охраны объектов культурного наследия
В Ростове-на-Дону эксперты расскажут о принципах доказательной медицины