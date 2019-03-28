Фото эппатажной глотательницы жезлов из Ростовской области становятся все откровеннее

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-28T17:06:35+03:00

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Ростовчанка Маша Форт прославилась на всю страну после того, как заявила о том, что хочет увеличить грудь. При чем сделать это она решила не просто так, а выиграв в конкурсе. Для этого надо было проглотить какой-то предмет. И, в итоге, блондинка не нашла ничего лучше, как попросить жест госавтоинспекторов и прямо на фоне полицейской машины попытаться его проглотить.

Видео она разместила в социальных сетях, а после того как жюри присудило ей единогласную победу, стала рассказывать Интернет-поклонникам об этапах операции по увеличению бюста. Правда, результат девушке хоть и понравился, но теперь она хочет большего. Но и нынешних прелестей хватает для того, чтобы эппатировать публику.

masha_fort777 Послушайте!Ведь, если звезды зажигают -значит - это кому-нибудь нужно?

Подтверждение этому новая фотосессия, в которой прелести красавицы прикрыты звездочками, а сама она позирует полуобнаженной в ванной. Свой очередной снимок из этой серии Мария решила украсить стихотворением Владимира Маяковского и привела строчки из него «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - кто-то хочет, чтобы они были?».

Однако классика не помогла добраться до привычных тысяч лайков. Несмотря на то, что фото ростовчанки становятся все откровеннее, число лайков у нее на странице пока уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU