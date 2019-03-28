«Когда все может превратиться в тыкву»: «Мисс Интерконтиненталь» смутила поклонников откровенным декольте

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-28T17:24:01+03:00

Валентина Расулова радует подписчиков не только красотой своего тела, но и ума. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.

Валентина Расулова радует подписчиков не только красотой своего тела, но и ума

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова из Ростова-на-Дону поделилась с поклонниками вечерним образом.

- Когда все может превратиться в тыкву, если не ехать домой спать, - подписала она кадры, на которых шлет воздушный поцелуй.

Но часть подписчиков модели обратили внимание не на идеальный макияж, а на декольте ее платья, причем некоторые даже смутились от такого вида. Сама же Валентина не только не обращает внимания на завистников, но и подчеркивает: важно иметь не только красивую внешность, но и живой ум. А потому частенько делится с подписчиками своими знаниями.

Так в одном из своих постов она рассказала про статью, которую прочла перед сном в одном популярном журнале.

rasulova_valentina Когда все может превратиться в тыкву..

- Как же приятно осознавать, что я так далека от этой русской ментальности и ярлыков, - поделилась мыслями после прочтения модель. - Кто-то мнит себя Богом. Избранным. Это я о женах «высшего общества». Люкс? Серьезно? Псевдоинтеллигенция. Вот лучше слово. Никогда мое финансовое положение не меняло отношения к людям. Мне вообще все равно, кто в чем ходит. Это выбор каждого. И открою тайну: если ты можешь приобрести платье за 15 тысяч долларов, это не дает привилегий. Никаких. Проверено.

Многие фанаты согласились с прочитанным.

- У значительной части «жен олигархов» даже высшего образования нет или оно неоконченное, - написала одна из подписчиц. - Я сама из простой семьи, из маленького города, учусь в МГУ на бюджете. Верю, что с помощью знаний, навыков и любви к труду можно многого достичь, а не с помощью олигарха.

Под постом Валентины уже больше тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU