2019-03-28T17:24:01+03:00
Общество

«Когда все может превратиться в тыкву»: «Мисс Интерконтиненталь» смутила поклонников откровенным декольте

Валентина Расулова радует подписчиков не только красотой своего тела, но и ума
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Валентина Расулова радует подписчиков не только красотой своего тела, но и ума. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Валентина Расулова радует подписчиков не только красотой своего тела, но и ума. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
Изменить размер текста:

«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова из Ростова-на-Дону поделилась с поклонниками вечерним образом.

- Когда все может превратиться в тыкву, если не ехать домой спать, - подписала она кадры, на которых шлет воздушный поцелуй.

Но часть подписчиков модели обратили внимание не на идеальный макияж, а на декольте ее платья, причем некоторые даже смутились от такого вида. Сама же Валентина не только не обращает внимания на завистников, но и подчеркивает: важно иметь не только красивую внешность, но и живой ум. А потому частенько делится с подписчиками своими знаниями.

Так в одном из своих постов она рассказала про статью, которую прочла перед сном в одном популярном журнале.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Когда все может превратиться в тыкву..
883 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

- Как же приятно осознавать, что я так далека от этой русской ментальности и ярлыков, - поделилась мыслями после прочтения модель. - Кто-то мнит себя Богом. Избранным. Это я о женах «высшего общества». Люкс? Серьезно? Псевдоинтеллигенция. Вот лучше слово. Никогда мое финансовое положение не меняло отношения к людям. Мне вообще все равно, кто в чем ходит. Это выбор каждого. И открою тайну: если ты можешь приобрести платье за 15 тысяч долларов, это не дает привилегий. Никаких. Проверено.

Многие фанаты согласились с прочитанным.

- У значительной части «жен олигархов» даже высшего образования нет или оно неоконченное, - написала одна из подписчиц. - Я сама из простой семьи, из маленького города, учусь в МГУ на бюджете. Верю, что с помощью знаний, навыков и любви к труду можно многого достичь, а не с помощью олигарха.

Под постом Валентины уже больше тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура и ОНФ провели рейд: в Ростове-на-Дону в аптеке подростку продали психотропный препарат без рецепта
ОНФ призвал власти Ростова-на-Дону к ответу за ямы на дорогах
«Неужели эти копыта до сих пор в моде?»: Хейтеры раскритиковали очередной образ третьей жены Тарасова
В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску Героя России Игоря Груднова
«А живот еще остался»: Роковая красотка Виктория Лопырева опубликовала фото в красном купальнике
В Ростовской области задержали три грузовика, которые перевозили телят
Фото эпатажной глотательницы жезлов из Ростовской области становятся все откровеннее
«Влада - секси!»: Русская русалка Влада Чигирева показала фото обложки календаря российских синхронисток
«За простого парня с ноля слабо было замуж?!»: Поклонники не разделили радости Полины Дибровой по поводу 10-летия супружеской жизни
«Русалка? Или нимфа?!»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенном купальнике
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 марта 2019: где и когда
ДГТУ открывает новые имена
«Мир без слёз»: в два раза банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах
В Ростове-на-Дону на Королева во время пожара пострадали два человека
В Ростове-на-Дону предприниматель по ксерокопиям 26 паспортов набрал кредитов на 1,7 млн рублей
В Ростове-на-Дону зек вербовал сокамерников в ряды боевиков ИГ*
В Ростове-на-Дону появилось шесть новых зон охраны объектов культурного наследия
В Ростове-на-Дону эксперты расскажут о принципах доказательной медицины