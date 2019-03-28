2019-03-28T17:26:24+03:00
Общество

В Ростовской области задержали три грузовика, которые перевозили телят

Животных отправили на карантин
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники областной станции по борьбе с болезнями животных сообщили о задержании трех грузовиков, которые перевозили телят. Подозрение вызвало отсутствие документов у водителей.

- В автомобилях насчитали три сотни телят без документов, - рассказали в ведомстве. - Со слов водителей, молодняк они везли в хутор Рассвет для откорма.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил на перевозчиков составили административные протоколы, а владельцев животных обязали отправить телят на 30-дневный карантин.

Как сообщают инспекторы, с начала года сотрудники управления ветеринарии выявили незаконную перевозку или реализацию 804 голов крупного рогатого скота, 459 голов мелкого рогатого скота, 86 свиней, одного осла и 711 птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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